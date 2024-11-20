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Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ

0:40
Общество

Отмена основного государственного экзамена, который проходит после девятого класса, может оказать неблагоприятное влияние на мотивацию учащихся в изучении различных дисциплин. Однако, как сообщили в Рособрнадзоре, данную процедуру аттестации необходимо улучшать.

Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Государственная итоговая аттестация по окончании девятого класса играет важную роль в образовательном процессе и завершается освоением программ основного общего образования.

Если экзамены не будут проводиться по итогам учебы в основной школе, это может привести к снижению интереса учащихся к учебным предметам, передает РИА Новости. 

Уточнения

Основной государственный экза́мен (ОГЭ) — итоговый экзамен за курсы основного общего образования в России. Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы).

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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