В ГД предложили закрепить за талантливой молодежью известных наставников

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить за талантливой молодежью известных наставников в рамках реализации программы "Наставник для будущего».

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В документе сообщается, что в обязанности наставников могут входить персональные консультации по вопросам личностного роста и профессиональной ориентации, помощь в поиске стажировок и практик, поддержка в формировании персонального образовательного и профессионального пути одаренного ребенка.

Кроме того, в целях оценки эффективности государственных мер поддержки одаренных детей предлагается организовать и вести мониторинг профессиональной деятельности каждого ребенка, попавшего в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), на протяжении 10 лет после получения среднего общего образования, передает РИА Новости.

Уточнения

Яна Валерьевна Лантратова (род 14 декабря 1988, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (с 12 октября 2021).



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