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Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание

1:15
Общество

Выбирая парфюм для первого свидания, важно учесть тонкости восприятия ароматов. Парфюмер Екатерина Сиордия, как пишет "Газета.ру", советует мужчинам обратить внимание на тёплые древесные ароматы с лёгкими кожаными акцентами, которые добавят брутальности и нотку дерзости.

Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание
Фото: Wikimedia Commons by Désirée Fawn thatdesiree is licensed under Public domain

Женщинам она рекомендует ароматы со сливочными или цветочными оттенками, а также гурманские композиции, которые не будут доминировать, избегая приторных нот, способных отпугнуть партнёра.

Эксперименты с необычными запахами, вроде урбанистических ароматов бетона, лучше оставить для последующих встреч. "Такие ароматы стоит попробовать на втором или третьем свидании, когда партнёры станут ближе и готовы открывать новые грани друг друга", — поясняет Екатерина.

Аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак в свою очередь отмечает, что осенью прекрасно звучат ароматы с нотами шафрана, терпких пряностей, древесины и сухофруктов. Сочетания кардамона, уда, табачных листьев или кожи создают многогранные, обволакивающие композиции, которые идеально подходят для прохладного сезона.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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