Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание

Выбирая парфюм для первого свидания, важно учесть тонкости восприятия ароматов. Парфюмер Екатерина Сиордия, как пишет "Газета.ру", советует мужчинам обратить внимание на тёплые древесные ароматы с лёгкими кожаными акцентами, которые добавят брутальности и нотку дерзости.
Женщинам она рекомендует ароматы со сливочными или цветочными оттенками, а также гурманские композиции, которые не будут доминировать, избегая приторных нот, способных отпугнуть партнёра.
Эксперименты с необычными запахами, вроде урбанистических ароматов бетона, лучше оставить для последующих встреч. "Такие ароматы стоит попробовать на втором или третьем свидании, когда партнёры станут ближе и готовы открывать новые грани друг друга", — поясняет Екатерина.
Аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак в свою очередь отмечает, что осенью прекрасно звучат ароматы с нотами шафрана, терпких пряностей, древесины и сухофруктов. Сочетания кардамона, уда, табачных листьев или кожи создают многогранные, обволакивающие композиции, которые идеально подходят для прохладного сезона.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.