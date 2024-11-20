Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Выбирая парфюм для первого свидания, важно учесть тонкости восприятия ароматов. Парфюмер Екатерина Сиордия, как пишет "Газета.ру", советует мужчинам обратить внимание на тёплые древесные ароматы с лёгкими кожаными акцентами, которые добавят брутальности и нотку дерзости.

Фото: Wikimedia Commons by Désirée Fawn thatdesiree is licensed under Public domain

Женщинам она рекомендует ароматы со сливочными или цветочными оттенками, а также гурманские композиции, которые не будут доминировать, избегая приторных нот, способных отпугнуть партнёра.

Эксперименты с необычными запахами, вроде урбанистических ароматов бетона, лучше оставить для последующих встреч. "Такие ароматы стоит попробовать на втором или третьем свидании, когда партнёры станут ближе и готовы открывать новые грани друг друга", — поясняет Екатерина.

Аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак в свою очередь отмечает, что осенью прекрасно звучат ароматы с нотами шафрана, терпких пряностей, древесины и сухофруктов. Сочетания кардамона, уда, табачных листьев или кожи создают многогранные, обволакивающие композиции, которые идеально подходят для прохладного сезона.