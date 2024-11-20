Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

На заседании, состоявшемся в среду, Совет Федерации одобрил законопроекты о запрете в России пропаганды идеологии отказа от рождения детей, известной как "чайлдфри". За нарушения данного запрета предусмотрены штрафы, которые могут достигать 5 миллионов рублей.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не предполагает принуждения женщин к деторождению и не включает репрессивные меры. Она призвана защитить граждан от внешнего влияния вредоносной идеологии.

По новому закону владельцам сайтов и информационных систем поручается осуществлять мониторинг социальных сетей с целью выявления информации, способствующей отказу от рождения детей. Распространение пропаганды чайлдфри станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации, который ведет Роскомнадзор.

Уточнения

Чайлдфри́ (англ. childfree — свободный от детей, англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — система взглядов, центральным аспектом которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей.



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