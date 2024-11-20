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Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе

1:11
Общество

Россиян не пугает подорожание кофе на мировом рынке. Несмотря на то, что цены на этот напиток должны вырасти на треть, люди продолжают его покупать: 77% опрошенных россиян признаются, что даже рост цен не заставит их отказаться от привычного удовольствия, сообщают аналитики сети магазинов "О'кей".

Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Большая часть людей с удовольствием пьют напиток дома по утрам (61%), 31% предпочитают сублимированные сорта, 15% выбирают кофе-машины с применением капсул, единицы совершают ритуал с завариванием в турке.

52% россиян пьют черный кофе, молоко в напиток добавляют 17%, ещё 7% пьют кофе с растительным молоком, 9% не могут пить кофе без сахара.

К кофе в качестве десерта выбирают конфеты и печенье 47% опрошенных, 28% предпочитают бутерброды. Остальные просто наслаждаются ароматным напитком.

37% опрошенных отмечают, что чаще пьют кофе в осенне-зимний период, чтобы легче перенести хандру и отсутствие солнечного света.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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