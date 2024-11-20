Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе

Россиян не пугает подорожание кофе на мировом рынке. Несмотря на то, что цены на этот напиток должны вырасти на треть, люди продолжают его покупать: 77% опрошенных россиян признаются, что даже рост цен не заставит их отказаться от привычного удовольствия, сообщают аналитики сети магазинов "О'кей".
Большая часть людей с удовольствием пьют напиток дома по утрам (61%), 31% предпочитают сублимированные сорта, 15% выбирают кофе-машины с применением капсул, единицы совершают ритуал с завариванием в турке.
52% россиян пьют черный кофе, молоко в напиток добавляют 17%, ещё 7% пьют кофе с растительным молоком, 9% не могут пить кофе без сахара.
К кофе в качестве десерта выбирают конфеты и печенье 47% опрошенных, 28% предпочитают бутерброды. Остальные просто наслаждаются ароматным напитком.
37% опрошенных отмечают, что чаще пьют кофе в осенне-зимний период, чтобы легче перенести хандру и отсутствие солнечного света.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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