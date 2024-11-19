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В Госдуме оценили идею увеличить пенсии до 40 процентов от средней зарплаты

Общество

Депутат Государственной думы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в текущих условиях в России невозможно повысить пенсии до 40 процентов от средней заработной платы.

В Госдуме оценили идею увеличить пенсии до 40 процентов от средней зарплаты
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

По ее словам, в стране насчитывается 42 миллиона пенсионеров. Текущие ресурсы пенсионного фонда совершенно недостаточны для обеспечения выплат на уровне 35 тысяч рублей. Даже если бы пытались реализовать такие выплаты за счет перевода средств из федерального бюджета, это также невозможно, так как бюджет сейчас находится в состоянии дефицита.

Она также добавила, что пенсии постепенно увеличиваются, а разрыв в размерах выплат между работающими и неработающими пенсионерами со временем сокращается, сообщает Aif.ru.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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