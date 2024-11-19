Мокрый снег и ветер ждут москвичей на этой неделе

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Гидрометцентре России сообщают, что на столичный регион продолжает воздействовать влажный воздух с атлантического океана, который поступает с запада. Во второй половине недели ситуация изменится, и воздух будет поступать с юго-запада.

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Сначала ожидаются незначительные осадки, но позже они станут более интенсивными. Также намечается учащение порывов ветра, особенно сильные ожидаются в среду и четверг.

Александр Шувалов, директор прогностического центра "Метео", прогнозирует, что в конце недели, в ночь с воскресенья на понедельник, в Москве температура может опуститься до -10 градусов. Это будет первое такое похолодание в этом сезоне.

В то же время в центральных регионах России, таких как Тула, Рязань и Тверь, температура может понизиться еще больше, достигая отметок до -14 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивает, что в данный момент на всей территории страны наблюдаются аномально высокие температуры.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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