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Михаил Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования

0:50
Общество

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о важности создания ясной системы оценки качества для всех уровней образования.

Михаил Мишустин призвал сформировать систему оценки качества образования
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что необходимо разработать четкие критерии для измерения качества образования на каждом этапе. Рособрнадзор представил индекс оценки качества и инициировал аккредитационный мониторинг, который впервые был применен в этом году.

Кроме того, глава правительства отметил, что важно протестировать эти меры в действии, что поможет выявить недостатки в текущем процессе, сообщает РИА Новости.

"Подходы и решения, которые определятся сегодня в рамках проведения нашей стратегической сессии, станут основой для дальнейшего формирования долгосрочной стратегии образования", – подчеркнул Мишустин.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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