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Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю

1:14
Общество

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю увеличилась на 21,6%, а случаи ОРВИ возросли на 11,7%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Фото: pxhere

Так, в течение 46-й недели текущего года в стране было зарегистрировано более 25,4 тысячи новых случаев COVID-19. Это на 21,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент в России преобладает вариант JN.1 и его подварианты KS.1 и JN.1.16.1. Специалисты ведомства продолжают следить за ситуацией с новым штаммом COVID-19 - XEC, обнаружив всего 45 случаев за весь период, отметили в агентстве.

В соответствии с информацией от Роспотребнадзора, количество заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,7% относительно предыдущих показателей, что составляет 701 тысячу случаев.

Согласно статистике, превышение среднероссийских значений наблюдается в 45 регионах страны.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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