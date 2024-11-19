Более 50% россиян не готовы к снижению зарплаты ради стабильной работы

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Доля россиян, которые не готовы к снижению зарплаты ради сохранения рабочего места, впервые превысила 50%, таковы данные за второе полугодие, приведённые аналитиками hh. ru. В начале года этот показатель составлял 48%.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, CC BY-SA 4.0

В третьем квартале 51% россиян не были готовы соглашаться на более низкую зарплату в обмен на стабильность, в четвёртом квартале уже 54% респондентов придерживались схожего мнения.

Стоит отметить, что в течение последних 10 лет россияне охотнее снижали свои зарплатные требования ради гарантированного трудоустройства.

Так, в начале этого года доля таких респондентов составляла 48%, в первом квартале прошлого года — 40%, во втором квартале 2020 года — только 31%.

Лишь 27% россиян готовы ради стабильной работы согласиться на более низкий доход.

Придерживаются своих принципов и выступают против снижения своих зарплатных притязаний в основном соискатели из таких сфер, как:

авторынок,

туризм,

сервисное обслуживание,

торговля,

логистика (перевозки).

Среди соискателей из IT-сферы лишь 39% не готовы получать меньше ожидаемого.

Уточнения

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.



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