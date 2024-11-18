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В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто

0:56
Общество

Депутаты обратились в Министерство цифрового развития Российской Федерации с инициативой внедрить на платформе "Госуслуги" опцию отправки уведомлений автовладельцу по его номерному знаку в случае, если его автомобиль препятствует выезду с парковки.

В ГД предложили предусмотреть возможность отправки сообщений по номеру авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авторы инициативы подчеркивают, что собственник заблокированного транспортного средства не может связаться с нарушителем, который занял место неправомерно. Парковка автомобилей в таких местах, где они мешают движению других транспортных средств, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением, передает РИА Новости.

В подобной ситуации водитель, чье авто оказалось заблокированным, часто оказывается в положении, когда ему необходимо вызвать полицию, чтобы сотрудники зафиксировали нарушение и инициировали вызов эвакуатора, на что уходит, как правило, не менее часа.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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