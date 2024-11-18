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Вы не пожалеете: как закупаться онлайн перед Новым годом

1:48
Общество

Перед Новым годом россияне все больше делают покупок на ведущих маркет-плейсах. Жителям доставляют и одежду, и обувь, и предметы интерьера, а также бытовую технику и продукты питания. Директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев рассказал NewsInfo. Ru о том, как правильно "шопиться" онлайн.

Вы не пожалеете: как закупаться онлайн перед Новым годом
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Я всегда покупаю онлайн то, что хорошо стандартизовано. Есть такой термин — органолептические методы оценивания. Это оценивание чего-либо с помощью тех органов чувств, которые у нас с вами есть. Тот товар, который не требует такой оценки — можно смело покупать онлайн. Другие же я приобретаю в обычных магазинах", — рассказал эксперт.

Он также рассказал, почему в онлайн-магазинах можно дешевле купить продукты питания. Эти товары россияне стали все чаще приобретать дистанционно.

"Продукты продают дешевле, поскольку у продавцов меньшие издержки на резервирование. Также меньше издержек на хранение, на холодильники и прочее", — считает специалист.

Он напомнил о рисках таких покупок.

"Когда вы выбираете сливы, например, вы их обязательно пощупаете. Если вы хотите, чтобы ваша дыня, которую вы купили, была вкусной — понюхайте ее. А по интернету вы умеете нюхать? Все эти нюансы стоит учитывать" — посоветовал эксперт.

Илья Ломакин-Румянцев добавил, что на все товары, приобретённые онлайн, даже на распродаже, действуют нормы, ФЗ "О защите прав потребителей". Претензии к товару, если они возникнут, будет оформить легче.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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