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В России стали больше пить алкоголь

1:10
Общество

В нашей стране продажи алкоголя превысили исторический максимум.

В России стали больше пить алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

С января по октябрь 2024 года в розничных торговых точках купили 184,2 миллиона декалитров, сообщает РБК со ссылкой на Росалкогольтабакрегулирование.

С 2017 года это максимум продаж.

Продажи спиртных напитков за 10 месяцев года превысили показатели за аналогичный период 2023 года на 0,8 процента, а с 2017-го — на 21 процент.

Больше всего в России спросом пользуется водка — 62,5 миллиона декалитров.

Кроме того, рекорды по продажам отметили у виноградных и игристых вин. С января по октябрь россияне купили 46,9 миллиона декалитров спиртных напитков из винограда. Это больше на 22,5 процента показателей 2017-го и на 0,9 процента — прошлого года.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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