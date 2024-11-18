На Госуслугах запустили новый сервис "жизненная ситуация" для замены документов

На портале государственных услуг стартовали новые функции "жизненная ситуация", призванные помочь гражданам в восстановлении и замене различных документов, включая паспорта, заграничные паспорта и водительские права. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В сообщении уточняется, что предложенные на портале госуслуг сервисы "жизненная ситуация" позволяют комплексно решать вопросы восстановления и замены документов. Эти услуги сосредоточены в одном месте, что делает их более доступными для граждан.
Подчеркивается, что пользователи могут восстановить паспорт гражданина России в случае его потери, кражи или повреждения, а также полис обязательного медицинского страхования, заграничный паспорт, водительские права, включая международные, а также пенсионные документы и справки об образовании.
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
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