Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Макаревич рассказала, почему решила сменить фамилию и отказаться от родного отца
Почему ваши кошки выбирают мебель в качестве скребка
Почему обезвоженная кожа вызывает ранние морщины и как этого избежать
Певица Нюша воссоединилась с бывшим мужем: в чём причина
Дочь Виктории Бони в слезах умоляет мать забрать её из Лондона
Молодая певица MONA рассказала о сексуальных домогательствах со стороны одного из членов семьи
Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от судорог в ногах
Как преобразить кухню за 48 часов и без лишних затрат
Люк Бессон похвалил звезду Comedy Woman Елену Борщёву

Отчетный сбор Кубанского казачьего войска: впереди новые задачи и достижения

4:33
Общество

Отчетный сбор Кубанского казачьего войска состоялся в городе Краснодаре. На мероприятии подвели итоги работы за 2024 год, отметили отличившихся казаков и казачек, определили задачи на будущее.

Отчетный сбор Кубанского казачьего войска: впереди новые задачи и достижения
Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Мероприятие состоялось в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. На отчетном сборе присутствовали начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, войсковой духовник протоиерей Иоанн Гармаш. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители правительств Адыгеи и Карачаево-Черкесии, правоохранительных органов, органов исполнительной и законодательной власти, руководители силовых структур, духовенство, атаманы отделов, районных и первичных обществ, выборные казаки, журналисты региональных средств массовой информации.

Начался отчетный сбор с вноса флагов Российской Федерации и Краснодарского края, знамени Кубанского казачьего войска, а также флагов казачьих добровольческих отрядов. Затем коллектив Кубанского казачьего хора исполнил гимны нашей страны и края, была совершена молитва.

На отчетном сборе знамя Хоперского казачьего линейного полка, положившего начало и старшинство Кубанского казачьего войска, было передано кубанским казакам на вечное хранение. Хранитель знамени Валерий Анненков вручил реликвию заместителю губернатора, атаману Кубанского казачьего войска Александру Власову.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов приветствовал собравшихся и зачитал текст телеграммы помощника главы государства, председателя Совета при Президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

— В своем добросовестном служении Отечеству войско объединяет многие поколения патриотов, искренне любящих родную землю, готовых отдать за нее свою жизнь. И сегодня кубанские казаки с честью решают ответственные задачи в ходе специальной военной операции, являются примером стойкости и героизма, — было сказано в приветствии помощника главы государства, председателя Совета при Президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

Заместитель полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, выступая на мероприятии, подчеркнул важность вклада Кубанского казачьего войска в достижение целей спецоперации. Он призвал казаков сохранять единство в непростое время.

— Сегодня много делается для развития и укрепления казачества. Законодательное Собрание Краснодарского края всегда поддерживало казаков, в дальнейшем продолжим сотрудничество, — сказал заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что казачество сохраняет традиции предков и играет значимую роль в развитии региона. Он подчеркнул, что в дальнейшем Кубанское казачье войско должно становиться еще сильнее и развивать новые направления деятельности.

На мероприятии был показан фильм о деятельности Кубанского казачьего войска. Войсковой атаман Александр Власов выступил на отчетном сборе с докладом, подвел итоги проделанной за год работы.

— Сегодня, когда вершится мировая история и наша страна переживает судьбоносный этап, на казачество возложена большая ответственность — быть надежной опорой для государства и своего народа. Казаки Кубанского казачьего войска одними из первых встали на защиту Родины и делают все возможное для победы над врагом. Мы, следуя призыву нашего Президента Владимира Владимировича Путина, еще сильнее сплотились и достойно отвечаем на вызовы нынешнего непростого времени, — сказал войсковой атаман.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.

Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Последние материалы
Как улучшить вкус отварного картофеля: три простые добавки
Алсу отреагировала на комментарий Добровинского в свой адрес: цирк уехал, клоуны остались
Как правильно пересаживать антуриум
Как сочетать стиль и комфорт в зимней обуви
Отчетный сбор Кубанского казачьего войска: впереди новые задачи и достижения
В расчётах с азиатскими странами доля рубля выросла на 40%
Лариса Лужина высказалась о личной жизни Светланы Светличной: все погрешения простит Бог
Как посадка картофеля глазками увеличивает урожай
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Певец Хабиб рассказал, как ему удалось похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.