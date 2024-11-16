Отчетный сбор Кубанского казачьего войска: впереди новые задачи и достижения

4:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Отчетный сбор Кубанского казачьего войска состоялся в городе Краснодаре. На мероприятии подвели итоги работы за 2024 год, отметили отличившихся казаков и казачек, определили задачи на будущее.

Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Мероприятие состоялось в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. На отчетном сборе присутствовали начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, войсковой духовник протоиерей Иоанн Гармаш. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители правительств Адыгеи и Карачаево-Черкесии, правоохранительных органов, органов исполнительной и законодательной власти, руководители силовых структур, духовенство, атаманы отделов, районных и первичных обществ, выборные казаки, журналисты региональных средств массовой информации.

Начался отчетный сбор с вноса флагов Российской Федерации и Краснодарского края, знамени Кубанского казачьего войска, а также флагов казачьих добровольческих отрядов. Затем коллектив Кубанского казачьего хора исполнил гимны нашей страны и края, была совершена молитва.

На отчетном сборе знамя Хоперского казачьего линейного полка, положившего начало и старшинство Кубанского казачьего войска, было передано кубанским казакам на вечное хранение. Хранитель знамени Валерий Анненков вручил реликвию заместителю губернатора, атаману Кубанского казачьего войска Александру Власову.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов приветствовал собравшихся и зачитал текст телеграммы помощника главы государства, председателя Совета при Президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

— В своем добросовестном служении Отечеству войско объединяет многие поколения патриотов, искренне любящих родную землю, готовых отдать за нее свою жизнь. И сегодня кубанские казаки с честью решают ответственные задачи в ходе специальной военной операции, являются примером стойкости и героизма, — было сказано в приветствии помощника главы государства, председателя Совета при Президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

Заместитель полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, выступая на мероприятии, подчеркнул важность вклада Кубанского казачьего войска в достижение целей спецоперации. Он призвал казаков сохранять единство в непростое время.

— Сегодня много делается для развития и укрепления казачества. Законодательное Собрание Краснодарского края всегда поддерживало казаков, в дальнейшем продолжим сотрудничество, — сказал заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что казачество сохраняет традиции предков и играет значимую роль в развитии региона. Он подчеркнул, что в дальнейшем Кубанское казачье войско должно становиться еще сильнее и развивать новые направления деятельности.

На мероприятии был показан фильм о деятельности Кубанского казачьего войска. Войсковой атаман Александр Власов выступил на отчетном сборе с докладом, подвел итоги проделанной за год работы.

— Сегодня, когда вершится мировая история и наша страна переживает судьбоносный этап, на казачество возложена большая ответственность — быть надежной опорой для государства и своего народа. Казаки Кубанского казачьего войска одними из первых встали на защиту Родины и делают все возможное для победы над врагом. Мы, следуя призыву нашего Президента Владимира Владимировича Путина, еще сильнее сплотились и достойно отвечаем на вызовы нынешнего непростого времени, — сказал войсковой атаман.