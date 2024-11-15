Стали известны лучшие российские работодатели

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Издание Forbes составило рейтинг лучших работодателей в нашей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

Платиновый статус достался ВТБ, МТС, "Лаборатории Касперского" и еще 23 компаниям. Работодателей разделили по четырем категориям: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Forbes сообщает, что в 2024 году в ряды платиновой группы вошли: "Металлоинвест", компания "Татнефть" и энерго-металлургический холдинг "Эн+".

Еще платиновый статус Forbes достался: "Авито", "Альфа-Банк", "Вымпелком", группа "Самолет", "Мегафон", "Росатом", "Ростелеком", "Сбербанк", "Северсталь", "Т-Банк", "Яндекс", Lamoda, X5 Group и другим, пишет "ВМ".

Уточнения

Работода́тель — один из субъектов трудового права.



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