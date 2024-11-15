Какие пуховики будут в тренде этой зимой?

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные пуховики должны быть практичными и функциональными, особенно популярные бомберы. Так считает дизайнер бренда верхней одежды Мария Клейменова.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

"Этой зимой модны силуэты оверсайз, спущенное плечо, удлиненный рукав и широкая пройма. Но современный ритм города требует, чтобы вещи были все более и более функциональными", — цитирует дизайнера "Газета.Ru”.

Эксперт считает, что пуховик должен отвечать различным потребностям. Например, гармонировать с офисным стилем, защищать от холода во время прогулок и быть легким и комфортным в транспорте. Из всех моделей Мария выделила именно бомберы.

"Пуховики стали универсальными для комбинации различных элементов образа. Они легко сочетаются с джинсами, леггинсами, юбками разной длины, с теплыми зимними сапогами или легкими кедами", — заявила дизайнер.

Она советует покупать пуховики свободного кроя, которые можно сочетать с анораками, жилетами или объемными худи. А теплые и объемные модели с туннельными капюшонами подойдут тем, кто предпочитает легкие свитшоты или футболки и ценит минимализм.

Дизайнер рассказала, что этой зимой палитра цветов пуховиков весьма разнообразна: от сдержанных и приглушенных оттенков до ярких акцентов и анималистичных принтов.

Уточнения

Бо́мбер (англ. bomber jacket); другие названия куртка-бомбер, бомбардировщик, лётная куртка, куртка «пилот» — верхняя одежда, тип куртки, созданный для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны.



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