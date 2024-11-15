Когда и в какой форме пройдет ОГЭ в 2025 году: даты и расписание

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В Минпросвещения России рассказали, когда стартует основной этап проведения ОГЭ в 2025 году. Он скорее всего пройдет с 21 мая по 2 июля, включая резервные дни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сроки установило ведомство, они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Экзамены по иностранным языкам пройдут 21 и 22 мая. Русский язык — 9 июня; математика состоится 3 июня; история запланирована на 29 мая; литература будет проходить 16 июня; биология будут сдавать 26 мая и 16 июня. Информатика назначена на три даты: 26 мая, 6 июня и 16 июня; Экзамен по обществознанию проведут 26 мая и 6 июня. Химия запланирована на 26 мая и 29 мая; география — 29 мая и 6 июня; физика пройдет 29 мая и 16 июня.

Резервные дни запланированы на 26-28 июня и с 30 июня по 2 июля, сообщает URA. RU.

Уточнения

Основной государственный экза́мен (ОГЭ) — итоговый экзамен за курсы основного общего образования в России.



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