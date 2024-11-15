В Российской академии наук высказались о тарологах и гаданиях на картах

В Российской академии наук считают, что гадание на картах Таро является ярким примером псевдонауки, а тарологи — это просто мошенники, которые используют трудные жизненные обстоятельства людей в своих корыстных целях.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, CC BY 4.0

Представитель РАН подчеркнул, что эта деятельность не имеет ничего общего с наукой — отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие возможность предсказаний на основе карт Таро или астрологии, не говоря уже о так называемых магических практиках, передает РИА Новости.

В Академии наук добавили, что научных данных или даже косвенных улик, подтверждающих, что с помощью карт Таро можно предсказать будущее, не существует. Основной эффект заключается в психологическом манипулировании и навязывании своих услуг людям, у которых возникли трудности.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания





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