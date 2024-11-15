В России хотят обязать приносить присягу гражданина с 14 лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В России обсуждается возможность введения обязательной присяги с 14 лет для укрепления патриотического духа среди молодежи.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, CC BY 2.0

Эта инициатива была представлена в Государственную Думу группой депутатов, возглавляемых Леонидом Калашниковым, председателем комитета по делам СНГ.

В соответствии с предложением, возрастных ограничений для принесения присяги планируется снизить с 18 до 14 лет. Это нововведение должно способствовать формированию патриотических настроений и обязательств по соблюдению Конституции Российской Федерации у молодых граждан.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что если кандидат откажется от принесения присяги, его заявление о получении гражданства будет считаться недействительным, передает URA. RU.

Уточнения

Прися́га (досл. «присоединение», например, к военному отряду, от арх. сягати — «касаться») — официальное и торжественное обещание (клятва) при поступлении (призыве) на военную (военная присяга) или иную службу, получении определённого статуса (например, гражданства, свидетеля в уголовном суде), вступлении в должность, в члены организации, клуба и так далее.



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