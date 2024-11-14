Священник из Свердловска призвал к отмене маткапитала

Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло заявил, что в России нужно отказаться от маткапитала.
Он уверен, что сейчас эта система представляет собой помощь не матерям, а девелоперам и строителям, и вместо маткапитала стоит платить матерям МРОТ за каждого ребенка.
"Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет", — сказал священник.
Он призвал защищать рожениц, пишет Ura.ru.
Однако спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина сказала в ответ, что благодаря и федеральным и региональным мерам за последние 7 лет число многодетных семей значительно выросло.
Миняйло тогда заявил, что давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка нельзя. По его мнению, это — преступление, пишет "ВМ".
Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
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