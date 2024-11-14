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Священник из Свердловска призвал к отмене маткапитала

1:05
Общество

Старший священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло заявил, что в России нужно отказаться от маткапитала.

Священник из Свердловска призвал к отмене маткапитала
Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Он уверен, что сейчас эта система представляет собой помощь не матерям, а девелоперам и строителям, и вместо маткапитала стоит платить матерям МРОТ за каждого ребенка.

"Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет", — сказал священник.

Он призвал защищать рожениц, пишет Ura.ru.

Однако спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина сказала в ответ, что благодаря и федеральным и региональным мерам за последние 7 лет число многодетных семей значительно выросло.

Миняйло тогда заявил, что давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка нельзя. По его мнению, это — преступление, пишет "ВМ".

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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