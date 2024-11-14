Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу

Согласно данным совместного исследования ВЦИОМ, две трети россиян регулярно употребляют рыбу в пищу.
При этом 59% из них предпочитают красную рыбу и едят её не реже одного раза в месяц. Трое из ста опрошенных заявили, что никогда не едят рыбу, сообщил СМИ Кирилл Родин, директор по взаимодействию с государственными органами ВЦИОМ.
Он подчеркнул, что 59% россиян едят красную рыбу с частотой не менее одного раза в месяц. Интересно, что 65% участников опроса предпочитают рыбу в сыром виде, тогда как 59% выбирают термически обработанные варианты, передает РИА Новости.
В общем, 67% россиян имеют привычку есть рыбу регулярно: 13% делают это несколько раз в неделю, 22% — раз в неделю, а 32% — несколько раз в месяц. Примерно 15% респондентов едят рыбу раз в месяц, 15% делают это еще реже, и лишь 3% опрошенных полностью отказываются от рыбы.
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
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