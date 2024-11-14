Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в вузах

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Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в учебных заведениях.

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В 2026 году планируется внедрить новую модель журналистского образования в стране. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время своего выступления на заседании комитета Госдумы по вопросам информационной политики, передает РИА Новости.

Идея о слиянии этих направлений возникла по инициативе президента, который поставил перед системой образования задачу объединить образовательные направления и специальности, а также уменьшить количество учебных групп. Заместитель министра отметил, что этот шаг отвечает современным требованиям времени — сегодня "размываются границы между различными узкими специальностями".

Уточнения

Факульте́т — учебно-научное и административное структурное подразделение высшего учебного заведения, осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по одной или нескольким родственным специальностям.





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