Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутской области ожидают рост турпотока до 1,9 млн человек
Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты
Какие уходовые средства не подходят для зимы
Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов
Страны с самыми известными локациями для фото
Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян
Как чеснок помогает вернуть энергию после гриппа и ангины

Пустят ли квадроберов на катки и новогодние елки в Петербурге

0:55
Общество

Отношение общества к квадробингу весьма противоречивое. Для одних это просто безобидное развлечение, для других — потенциально опасное явление, которое может негативно сказаться на психическом состоянии детей. В Государственной Думе даже поднимался вопрос о возможном запрете этой субкультуры.

Пустят ли квадроберов на катки и новогодние елки в Петербурге
Фото: Ice Skates by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Обычно дети надеты в различные костюмы, включая образы животных. Но может ли квадробинг повлиять на эти устоявшиеся традиции?

Что касается катков в Санкт-Петербурге, то на данный момент они не собираются ограничивать доступ посетителей по внешнему виду. В "Царскосельском катке" уточнили, что их правила не содержат запрета на костюмы квадроберов. В "Новой Голландии" намерены решать данный вопрос непосредственно на месте, учитывая безопасность и комфорт своих гостей, передает Петербург2.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Шоу-бизнес
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Стилист раскрыла, какие куртки и пуховики уже не в моде
Красота и стиль
Стилист раскрыла, какие куртки и пуховики уже не в моде Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Как помочь кошке полюбить переноску — полезные советы
Страны, куда можно поехать без визы
Как спасти комнатные растения от проблем с листьями
Как шубы из эко-меха покоряют моду 2025 года
Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Два её концерта в стране сорваны
Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие
Вторичный авторынок в РФ: цены на подержанные машины могут остановиться
Сделайте кофе полезнее: три добавки для снижения холестерина
Какую профессию выбрать в 2025 году, чтобы хорошо зарабатывать?
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.