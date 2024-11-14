Пустят ли квадроберов на катки и новогодние елки в Петербурге

Отношение общества к квадробингу весьма противоречивое. Для одних это просто безобидное развлечение, для других — потенциально опасное явление, которое может негативно сказаться на психическом состоянии детей. В Государственной Думе даже поднимался вопрос о возможном запрете этой субкультуры.
Обычно дети надеты в различные костюмы, включая образы животных. Но может ли квадробинг повлиять на эти устоявшиеся традиции?
Что касается катков в Санкт-Петербурге, то на данный момент они не собираются ограничивать доступ посетителей по внешнему виду. В "Царскосельском катке" уточнили, что их правила не содержат запрета на костюмы квадроберов. В "Новой Голландии" намерены решать данный вопрос непосредственно на месте, учитывая безопасность и комфорт своих гостей, передает Петербург2.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.