Пустят ли квадроберов на катки и новогодние елки в Петербурге

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Отношение общества к квадробингу весьма противоречивое. Для одних это просто безобидное развлечение, для других — потенциально опасное явление, которое может негативно сказаться на психическом состоянии детей. В Государственной Думе даже поднимался вопрос о возможном запрете этой субкультуры.

Фото: Ice Skates by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Обычно дети надеты в различные костюмы, включая образы животных. Но может ли квадробинг повлиять на эти устоявшиеся традиции?

Что касается катков в Санкт-Петербурге, то на данный момент они не собираются ограничивать доступ посетителей по внешнему виду. В "Царскосельском катке" уточнили, что их правила не содержат запрета на костюмы квадроберов. В "Новой Голландии" намерены решать данный вопрос непосредственно на месте, учитывая безопасность и комфорт своих гостей, передает Петербург2.

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