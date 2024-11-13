Путину предложили переименовать станцию метро Москвы в Трампскую

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве может появиться станция метрополитена "Трампская". Естественно, в честь американского лидера Дональда Трампа.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:81-740_Rusich_violet_New_Year_train_interior.jpg by Пресс-служба Правительства Москвы

С такой идеей к президенту России Владимиру Путину обратилось Агентство "Главпиар".

Интересно то, что переименовать предложили станцию фиолетовой ветки "Баррикадную".

Еще активисты решили объявить 2025 год в России годом Трампа. Представили агентства предложили Путину подумать над тем, чтобы установить в Москве памятник Дональду Трампу и окрестить его "Золотой король твитов", пишет "ВМ".

Уточнения

Моско́вский метрополите́н им. В. И. Ле́нина — рельсовый внеуличный (преимущественно подземный) городской общественный электротранспорт агломерации; первый и крупнейший на постсоветском пространстве и среди таких городов стран Восточной Европы и бывшего Соцлагеря, как Прага, Бухарест, Варшава и София.



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