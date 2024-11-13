Путину предложили переименовать станцию метро Москвы в Трампскую

В Москве может появиться станция метрополитена "Трампская". Естественно, в честь американского лидера Дональда Трампа.
С такой идеей к президенту России Владимиру Путину обратилось Агентство "Главпиар".
Интересно то, что переименовать предложили станцию фиолетовой ветки "Баррикадную".
Еще активисты решили объявить 2025 год в России годом Трампа. Представили агентства предложили Путину подумать над тем, чтобы установить в Москве памятник Дональду Трампу и окрестить его "Золотой король твитов", пишет "ВМ".
Моско́вский метрополите́н им. В. И. Ле́нина — рельсовый внеуличный (преимущественно подземный) городской общественный электротранспорт агломерации; первый и крупнейший на постсоветском пространстве и среди таких городов стран Восточной Европы и бывшего Соцлагеря, как Прага, Бухарест, Варшава и София.
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