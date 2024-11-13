Госдума приняла в I чтении проект об образовании для строителей и ЖКХ

Эти программы будут направлены на подготовку кадров в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что его реализация поможет достичь целей, обозначенных в стратегии развития строительного сектора и ЖКХ Российской Федерации на период до 2030 года с перспективой до 2035 года.
Новый законопроект наделяет Минстрой полномочиями по разработке данных образовательных программ, что должно способствовать повышению квалификации специалистов в указанных областях, передает РИА Новости.
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