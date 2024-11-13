Мосгордума приняла закон о повышении ставки транспортного налога

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Эти изменения коснутся лишь определенных категорий транспортных средств, где ставки уже были понижены ранее. Налоговые ставки на автомобили оставались неизменными на протяжении десяти лет, при этом они не учитывали инфляцию, которая за это время превысила 100 процентов. Корректировка налогов будет осуществляться постепенно — в среднем на 10 процентов ежегодно.

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К примеру, для владельцев автомобилей с мощностью двигателя в 120 лошадиных сил размер налога увеличится на три рубля за каждую лошадиную силу. При этом новый налог нужно будет уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, передает РИА Новости.

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