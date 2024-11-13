Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Согласно положениями данного документа, добровольцы будут нести материальную ответственность и обязаны возместить убытки на условиях, размерах и в порядке, аналогичных тем, которые применяются к военнослужащим, несущим службу по контракту, с учетом определённых нюансов.
В частности, для осуществления необходимых расчетов к гражданам, участвующим в добровольческих формированиях, будет применяться 50% от их денежного содержания за календарный месяц, передает РИА Новости.
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