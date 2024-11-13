В Госдуме предложили добавить в приложения такси кнопку SOS

Он призвал к изменению федерального закона № 580 и просил предоставить экспертное мнение по предложенным мерам, направленным на повышение безопасности всех участников легковых перевозок.
По словам депутата, кнопка SOS должна быть расположена на главном экране приложения. При её активации будет автоматически начинаться запись разговора между водителем и пассажиром, которая отправится диспетчеру и сохранится на сервере, сообщает ТАСС.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.