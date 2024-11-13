В Госдуме предложили добавить в приложения такси кнопку SOS

Он призвал к изменению федерального закона № 580 и просил предоставить экспертное мнение по предложенным мерам, направленным на повышение безопасности всех участников легковых перевозок.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

По словам депутата, кнопка SOS должна быть расположена на главном экране приложения. При её активации будет автоматически начинаться запись разговора между водителем и пассажиром, которая отправится диспетчеру и сохранится на сервере, сообщает ТАСС.

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