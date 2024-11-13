Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

Например, стоит избегать покупки деревьев, изготовленных из поливинилхлорида, так как они имеют неаккуратный вид и выделяют неприятный запах, который долго остается в помещении.
Важно также обратить внимание на огнестойкость материала, из которого изготовлено искусственное дерево. Специалисты настоятельно рекомендуют, чтобы токсичность продуктов, возникающих при горении, была как можно ниже. Информацию об этом можно найти в специальном сертификате на елку, который обязательно должен быть у продавца.
После приобретения елку имеет смысл промыть, а помещение, где она будет стоять, следует регулярно проветривать, поскольку в материалах могут содержаться опасные летучие вещества. Еще одним способом минимизировать риски является покупка выставочных образцов, как отмечает издание "Мойка78".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.