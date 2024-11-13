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Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

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Общество

Например, стоит избегать покупки деревьев, изготовленных из поливинилхлорида, так как они имеют неаккуратный вид и выделяют неприятный запах, который долго остается в помещении.

Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, CC BY-SA 3.0

Важно также обратить внимание на огнестойкость материала, из которого изготовлено искусственное дерево. Специалисты настоятельно рекомендуют, чтобы токсичность продуктов, возникающих при горении, была как можно ниже. Информацию об этом можно найти в специальном сертификате на елку, который обязательно должен быть у продавца.

После приобретения елку имеет смысл промыть, а помещение, где она будет стоять, следует регулярно проветривать, поскольку в материалах могут содержаться опасные летучие вещества. Еще одним способом минимизировать риски является покупка выставочных образцов, как отмечает издание "Мойка78".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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