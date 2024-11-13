Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области

В Свердловской области увеличилась стоимость патентов для мигрантов — депутаты уже приняли соответствующий законопроект. Следовательно, начиная с 2025 года, иностранцы обязаны будут уплачивать за патент 7500 рублей вместо прежних 6650.
Введена возможность применения регионального коэффициента, который влияет на формирование стоимости патента для трудовой деятельности иностранных граждан, заявил руководитель департамента труда и занятости населения Дмитрий Антонов.
С учетом того, что в 2024 году в регионе было выдано около 50 тысяч патентов, в следующем году бюджет сможет пополниться на дополнительные 3 миллиарда рублей, сообщает "Царьград".
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