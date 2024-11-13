Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области

В Свердловской области увеличилась стоимость патентов для мигрантов — депутаты уже приняли соответствующий законопроект. Следовательно, начиная с 2025 года, иностранцы обязаны будут уплачивать за патент 7500 рублей вместо прежних 6650.

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Введена возможность применения регионального коэффициента, который влияет на формирование стоимости патента для трудовой деятельности иностранных граждан, заявил руководитель департамента труда и занятости населения Дмитрий Антонов.

С учетом того, что в 2024 году в регионе было выдано около 50 тысяч патентов, в следующем году бюджет сможет пополниться на дополнительные 3 миллиарда рублей, сообщает "Царьград".

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