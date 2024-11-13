Протодиакон Кураев* высказался о поправке в закон о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе с учётом поправки о неприменении санкций за пропаганду чайлдфри в случаях распространения информации о монашестве. Андрей Кураев*, известный православный философ-богослов, протодиакон Вселенского патриархата, рассказал, почему в сторону христианства могло быть сделано послабление.

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По мнению богослова, патриарх Кирилл лоббировал свои интересы. Однако, как считает Кураев, здесь есть некоторая сложность. Он задается вопросом: "Почему чьи-то убеждения людей признаются, уважаются, а похожие убеждения других людей нет?”.

Для объяснения своей позиции он привёл пример из истории русского христианства. В XVIII-XIX веках церковь была государственным ведомством и финансировалась из бюджета, что заставляло государство экономить. Это привело к ограничению числа священников и монастырей.

В некоторых селах возникли общины "черничек" — старых дев и вдов, которые не имели официального статуса монахинь, но вели монашеский образ жизни, собираясь для молитв и омывания покойных. Сёстры общин святого Серафима Саровского также не признавались Синодом и опасались закрытия. Они были уверены, что пока Серафим жив, у них есть защита, и не строили храмы, полагая, что их всё равно выгонят.

Однако Серафим призывал их не бояться и продолжать строить: "Антихрист их не преодолеет". Позже выяснилось, что под антихристом подразумевался тамбовский епископ, который действительно поехал закрывать общины, но по пути скончался. В конечном итоге удалось добиться нормализации статуса этих женщин.

"Так вот, и сегодня вполне может быть, что человек может не быть членом монастырской общины, скажем, православной, но ведь и в других религиозных традициях бывают какие-то необязательные безбрачия, а факультативные для желающих, у буддистов, например, ещё у кого-то. А если эта община нигде не зарегистрирована, может такое быть? Запросто!”, — отметил философ-богослов.

Он объяснил, что такая группа людей не обязана регистрироваться. Обязательной регистрации не требуется, если они не настаивают на получении бесплатной земли, коммунальных льгот или налоговых послаблений. Таким образом, даже если это православные люди, у них может быть нерелигиозное желание жить без детей.

"Если разрешается в целом воздерживаться от деторождения по религиозным мотивам, то вопрос: а почему не делается такое исключение для других мотивов, и вообще, не личное ли это дело каждого человека?”, — задается вопросом протодиакон Вселенского патриархата.

Однако Кураев отмечает, что налог на бездетность он поддерживает, так как видит в нём форму человеческой солидарности.

"Если государство так же целенаправленно брало этот налог на бездетность, люди были бы убеждены и могли проверить, что эти деньги аккумулируются на отдельном счету, и с этого счёта они дальше поступают на помощь детям и многодетным семьям, то тогда, я думаю, совсем никаких возражений не было бы. А если это одна форма военного налога, то это уже другой разговор”, — заключил православный философ-богослов.

Он также отметил, что есть инструменты, которые помогают бороться с чайлдфри без запретов, например, ремейки песни Толкуновой и Сенчиной. По его мнению, они работают в эту сторону.

* в декабре 2023 года признан Минюстом РФ иноагентом

Уточнения

Мона́х (м. р. греч. μοναχός - "одинокий", от μονος - "один", ж. р. мона́хиня) — обычно член религиозной общины, в соответствии с обетом ведущий аскетическую жизнь либо в рамках монашеской общины (братии), либо в одиночестве, отшельничестве.



Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 по 1992 годы.

