В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными

В Казани произошло ужасное нападение стаи собак на женщину, в результате которого она потеряла жизнь. Этот трагический случай вызвал тревогу среди специалистов, поскольку в городе уже реализуются программы по отлову и стерилизации бездомных животных.
К тому же с 1 января 2025 года планируется ввести обязательную регистрацию домашних питомцев, что, как надеются власти, поможет улучшить ситуацию, передают argumenti. ru.
Государственная Дума обратилась к Министерству природы с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры в регионах, страдающих от этого вопроса.
Общественные организации настоятельно призывают выполнить указание президента, данное 15 мая 2021 года, и ввести систематическую регистрацию животных по всей стране, что могло бы положительно сказаться на контроле за их численностью.
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Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.