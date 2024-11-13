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В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными

0:59
Общество

В Казани произошло ужасное нападение стаи собак на женщину, в результате которого она потеряла жизнь. Этот трагический случай вызвал тревогу среди специалистов, поскольку в городе уже реализуются программы по отлову и стерилизации бездомных животных.

В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

К тому же с 1 января 2025 года планируется ввести обязательную регистрацию домашних питомцев, что, как надеются власти, поможет улучшить ситуацию, передают argumenti. ru.

Государственная Дума обратилась к Министерству природы с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры в регионах, страдающих от этого вопроса.

Общественные организации настоятельно призывают выполнить указание президента, данное 15 мая 2021 года, и ввести систематическую регистрацию животных по всей стране, что могло бы положительно сказаться на контроле за их численностью.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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