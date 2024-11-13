Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В середине ноября традиционно стартуют распродажи, рост покупательской активности является лакомым кусочком для мошенников. Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний "Гарда", рассказал, как можно защититься от киберпреступников.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Как отмечает эксперт, мошенники стремятся обойти правила маркетплейса и перевести разговор с покупателем в сторонний мессенджер для совершения "безопасной" сделки. Иногда они предлагают установить приложение, которое, по сути, является шпионской программой для кражи данных банковских карт. Таким образом преступники, получив доступ к счетам, похищают деньги.

Есть и другой вариант, когда мошенники отправляют поддельные ссылки для оплаты товаров. Еще одна схема: продавец заявляет, что товар закончился, и предлагает вернуть деньги, высылая ссылку на фишинговый сайт.

Определить, что ресурс фишинговый, можно по следующим признакам:

заниженная цена,

описание товара без конкретной информации,

просьба перевести деньги на личную карту или сообщить продавцу личные данные.

При совершении онлайн-покупок важно проявлять бдительность:

Используйте уникальный пароль или двухфакторную авторизацию.

Для покупок онлайн используйте отдельную карту, на которую деньги переводятся только на момент оплаты.

Устанавливайте приложение маркетплейсов только из официальных магазинов. При малейшем подозрении на мошенничество свяжитесь с техподдержкой маркетплейса.

Установите антивирус.

Не соглашайтесь общаться с магазином через сторонние мессенджеры.

Не переходите по ссылкам, которые кидает продавец в личных сообщениях.

Никому не сообщайте СМС-коды.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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