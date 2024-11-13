Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах

В середине ноября традиционно стартуют распродажи, рост покупательской активности является лакомым кусочком для мошенников. Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний "Гарда", рассказал, как можно защититься от киберпреступников.
Как отмечает эксперт, мошенники стремятся обойти правила маркетплейса и перевести разговор с покупателем в сторонний мессенджер для совершения "безопасной" сделки. Иногда они предлагают установить приложение, которое, по сути, является шпионской программой для кражи данных банковских карт. Таким образом преступники, получив доступ к счетам, похищают деньги.
Есть и другой вариант, когда мошенники отправляют поддельные ссылки для оплаты товаров. Еще одна схема: продавец заявляет, что товар закончился, и предлагает вернуть деньги, высылая ссылку на фишинговый сайт.
Определить, что ресурс фишинговый, можно по следующим признакам:
При совершении онлайн-покупок важно проявлять бдительность:
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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