Госдума приняла во втором чтении проект о лимитах по ипотечным и автокредитам

Первоначальная версия данного законопроекта предусматривала, что Центральный банк имеет право регулировать только ипотечные займы физических лиц, исключая при этом кредиты, обеспеченные ипотекой на воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Законопроект был представлен в Госдуму в январе, а первое чтение состоялось в феврале. За этот период у Центрального банка возникли опасения по поводу автокредитования, которое демонстрировало значительный рост, в том числе из-за снижения стандартов кредитования со стороны банков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.