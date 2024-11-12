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Госдума приняла во втором чтении проект о лимитах по ипотечным и автокредитам

Общество

Первоначальная версия данного законопроекта предусматривала, что Центральный банк имеет право регулировать только ипотечные займы физических лиц, исключая при этом кредиты, обеспеченные ипотекой на воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания.

Госдума приняла во втором чтении проект о лимитах по ипотечным и автокредитам
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Законопроект был представлен в Госдуму в январе, а первое чтение состоялось в феврале. За этот период у Центрального банка возникли опасения по поводу автокредитования, которое демонстрировало значительный рост, в том числе из-за снижения стандартов кредитования со стороны банков.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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