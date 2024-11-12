У блогера Литвина проверят военный билет

Законность получения военного билета блогера Михаила Литвина проверят.

"В личном деле призывника Литвина есть документ о временной регистрации в общаге МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате, соответственно. Как раз это и вызвало подозрение, потому что в Бауманке Литвин не учился. И в общаге при МГТУ не был. Значит, он не мог посещать военно-учебный центр вуза. Но он якобы посещал и в 2018 году получил статус "ограниченно годен", после чего был отправлен в запас — из-за меланоцитарных невусов на голове", — пишет Telegram-канал Mash.