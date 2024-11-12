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У блогера Литвина проверят военный билет

0:51
Общество

Законность получения военного билета блогера Михаила Литвина проверят.

У блогера Литвина проверят военный билет
Фото: mos.ru is licensed under CC0

"В личном деле призывника Литвина есть документ о временной регистрации в общаге МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате, соответственно. Как раз это и вызвало подозрение, потому что в Бауманке Литвин не учился. И в общаге при МГТУ не был. Значит, он не мог посещать военно-учебный центр вуза. Но он якобы посещал и в 2018 году получил статус "ограниченно годен", после чего был отправлен в запас — из-за меланоцитарных невусов на голове", — пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Виталий Бородин начал говорить о видео блогера Амирана Сардарова, в котором Литвин заявил, что купил за 330 тысяч рублей "военник", пишет "ВМ".

Уточнения

Михаи́л Андре́евич Литви́н (род. 30 ноября 1999, Южно-Сахалинск) — российский видеоблогер и стример. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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