Москвичей предупредили об аномальном холоде в новогоднюю ночь

Он подчеркнул, что в последние годы в столице не наблюдалось сильных морозов в новогодние праздники: москвичи встречали Новый год при температурах от -2 до -7 градусов, а днём столбик термометра нередко поднимался до нуля.
По мнению специалиста, существует вероятность, что наступающая новогодняя ночь будет отличаться от предыдущих. Намечаются условия, при которых температура может упасть ниже -10 градусов, что существенно ниже климатической нормы, передает 360. ru.
Кроме того, в ночь на 1 января стоит ожидать небольшой снег, который днём может усиливаться до умеренного. В общей сложности выпадает примерно семь сантиметров снега.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.