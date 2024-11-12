Москвичей предупредили об аномальном холоде в новогоднюю ночь

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Он подчеркнул, что в последние годы в столице не наблюдалось сильных морозов в новогодние праздники: москвичи встречали Новый год при температурах от -2 до -7 градусов, а днём столбик термометра нередко поднимался до нуля.

Фото: Own work by Daniel Schwen, CC BY-SA 3.0

По мнению специалиста, существует вероятность, что наступающая новогодняя ночь будет отличаться от предыдущих. Намечаются условия, при которых температура может упасть ниже -10 градусов, что существенно ниже климатической нормы, передает 360. ru.

Кроме того, в ночь на 1 января стоит ожидать небольшой снег, который днём может усиливаться до умеренного. В общей сложности выпадает примерно семь сантиметров снега.

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