Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей до конца недели

В отличие от начала недели, во второй половине ожидаются осадки. Температура постепенно повысится и превысит климатическую норму на 1-3 градуса. Атмосферное давление будет неуклонно снижаться.

Фото: commons.wikimedia. org by Z22, CC BY-SA 3.0

По данным прогноза от Гидрометцентра, в среду, 13 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и, в основном, без осадков. Ночные температуры будут варьироваться от -1 до +1 градуса, днём температура составит +2…+4.

В четверг, 14 ноября, также будет облачно с некоторыми прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура ожидается от -1 до +1, а днём от +2 до +4. В пятницу, 15 ноября, облачная погода с небольшими осадками: ночью -3…+2, днём 0…+5.

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