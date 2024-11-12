В РПЦ назвали идею запретить прием мигрантов в школы без знания языка верной

Ранее во вторник спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил, что в Госдуму будет внесен законопроект, ограничивающий зачисление детей мигрантов в школы без соответствующих подтверждений знаний русского языка.
По мнению Володина, основой для нового закона должно стать определенное понимание, концепция и принцип. "Демографический порядок существования России заключается в том, что центральной частью ее является русский православный народ, который объединяет многонациональное население страны", — отметил он.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.