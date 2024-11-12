Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков

0:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Ранее президент страны Владимир Путин предложил возобновить практику, когда актеры читали произведения русских писателей на концертах и лекциях для учащихся в школах и колледжах.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, CC BY 2.0

"Мы такую работу начали, обязательно выполним поручение президента. У нас в каждой школе создан школьный театр, и мы сейчас готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после уроков для каждого класса", — сказал Кравцов.

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