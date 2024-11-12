Ранее президент страны Владимир Путин предложил возобновить практику, когда актеры читали произведения русских писателей на концертах и лекциях для учащихся в школах и колледжах.
"Мы такую работу начали, обязательно выполним поручение президента. У нас в каждой школе создан школьный театр, и мы сейчас готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после уроков для каждого класса", — сказал Кравцов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.