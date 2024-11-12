Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая гонка 2.0: Китай раскрывает планы по созданию собственного Starship
Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере
Стали известны вкусовые странности россиян
Россиянам рассказали, как подготовить себя к работе с психологом
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Любовь по словарю: ученые выяснили как лексикон влияет на выбор партнера
Забудьте о скучном отдыхе! Треккинг — это не просто ходьба, это образ жизни
Туберкулез признан самой смертоносной инфекцией 2023 года
Новые и проверенные сорта моркови для подзимнего посева

Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября

Общество

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Клишас утвердительно ответил на вопрос о рассмотрении сенаторами закона 20 ноября и о поддержке его парламентариями.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы, передает РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.

Уточнения

Чайлдфри́ (англ. childfree — свободный от детей, англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — система взглядов, центральным аспектом которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Последние материалы
Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор
Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре
Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта
Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье
Райские острова для уединённого отдыха
Уральский федеральный университет разработал систему прогнозирования половодья
Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя
ИИ помогает выявлять болезни сердца у собак с высокой точностью
Как Трамп может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт
Названы 7 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.