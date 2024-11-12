Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

Клишас утвердительно ответил на вопрос о рассмотрении сенаторами закона 20 ноября и о поддержке его парламентариями.

Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы, передает РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления.

Уточнения

Чайлдфри́ (англ. childfree — свободный от детей, англ. childless by choice, voluntary childless — добровольно бездетный) — система взглядов, центральным аспектом которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей.



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