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В Госдуме предложили запретить делать расклады Таро за деньги

Общество

Такое мнение разделяют и другие парламентарии, согласившиеся с этой инициативой. Они считают, что предсказания будущего с помощью карт не соответствуют реальности и подрывают семейные ценности. Также в законопроекте предусмотрен полный запрет на рекламу услуг тарологов.

В Госдуме предложили запретить делать расклады Таро за деньги
Фото: flickr.com by MikleRav, CC BY 2.0

Депутаты подчеркивают важность защиты людей от "недобросовестных консультантов", предлагая внести корректировки в действующее законодательство, передает Life. ru.

Согласно этой инициативе, планируется заблокировать все интернет-ресурсы, предлагающие платные услуги по гаданию на Таро. В то же время бесплатные расклады останутся доступными для всех желающих.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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