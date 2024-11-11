Искусственные ели в Москве подорожали более чем на 20% за год

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Это на 21% больше, чем в 2023 году, как сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные аналитиков. Кроме того, количество купленных ёлок увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, CC BY-SA 3.0

На увеличение цен на искусственные ели влияют как высокая доля импортных товаров, так и сезонные продажи. Продавцы учитывают в стоимость множество бизнес-издержек, рассчитывая на значительный объём покупок.

Цены также поднимаются из-за реализации отложенного спроса, накопившегося за октябрь.

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