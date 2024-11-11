Искусственные ели в Москве подорожали более чем на 20% за год

Это на 21% больше, чем в 2023 году, как сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные аналитиков. Кроме того, количество купленных ёлок увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом.
На увеличение цен на искусственные ели влияют как высокая доля импортных товаров, так и сезонные продажи. Продавцы учитывают в стоимость множество бизнес-издержек, рассчитывая на значительный объём покупок.
Цены также поднимаются из-за реализации отложенного спроса, накопившегося за октябрь.
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