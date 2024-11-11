Информация о монашестве не будет наказываться как пропаганда чайлдфри

Согласно поправке ко второму чтению законопроекта, связанного с наложением штрафов за призывы отказаться от рождения детей, которую одобрил комитет Госдумы по вопросам государственного строительства.
"Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества <…> если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций", — указано в тексте документа.
Ранее с инициативой дополнить законопроект информацией о монашеском жизненном пути выступили представители Русской православной церкви, передает РИА Новости.
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