В Москве выпустили лимитированную серию карт Тройка с капибарой, хамелеоном и аксолотлем

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Лимитированная серия транспортных карт "Тройка" познакомит всех желающих со знаменитыми и любимыми многими обитателями океанариума, такими как капибара, аксолотль и хамелеон. С ярким дизайном и отсылкой к пейзажам Анри Руссо, новые карты не заставят вас скучать в дороге, ведь с помощью QR-кода можно оживить изображения и полюбоваться на движения животных.

Фото: flickr.com by Марк Смит, CC BY 2.0

При создании лимитированной серии, выпущенной совместно "Москвариумом" и Департаментом транспорта города Москвы, применялись технологии дополненной реальности: разработанное приложение, отслеживая расположение карты в пространстве, накладывает анимацию.

Пользующиеся транспортной картой россияне на мгновение перенесутся в тропический лес, где познакомятся с капибарой Лючия, аксолотлем Акси и хамелеоном Паскаль.

Уточнения

«Тро́йка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в ряде других регионов России (в том числе и в отдельных городах).



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