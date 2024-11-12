Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Учёные рассказали, почему надо мыть руки после животных
Роман Ротенберг: заготовки СКА на матч с Авангардом сработали, но только один раз 
Проблесковые маячки: какие цвета разрешены и чем опасен незаконный тюнинг
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян
В Абхазии вспыхнули акции протеста из-за соглашения с Россией
Надежда на спасение: ученые нашли ключ к лечению смертельного кожного заболевания
На доходы ХМАО живёт почти вся Россия, однако самому региону остаётся лишь малая часть
Как облепиха может стать вашим главным помощником в лечении и укреплении организма

В Москве выпустили лимитированную серию карт Тройка с капибарой, хамелеоном и аксолотлем

0:54
Общество

Лимитированная серия транспортных карт "Тройка" познакомит всех желающих со знаменитыми и любимыми многими обитателями океанариума, такими как капибара, аксолотль и хамелеон. С ярким дизайном и отсылкой к пейзажам Анри Руссо, новые карты не заставят вас скучать в дороге, ведь с помощью QR-кода можно оживить изображения и полюбоваться на движения животных.

В Москве выпустили лимитированную серию карт Тройка с капибарой, хамелеоном и аксолотлем
Фото: flickr.com by Марк Смит, CC BY 2.0

При создании лимитированной серии, выпущенной совместно "Москвариумом" и Департаментом транспорта города Москвы, применялись технологии дополненной реальности: разработанное приложение, отслеживая расположение карты в пространстве, накладывает анимацию.

Пользующиеся транспортной картой россияне на мгновение перенесутся в тропический лес, где познакомятся с капибарой Лючия, аксолотлем Акси и хамелеоном Паскаль.

Уточнения

«Тро́йка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в ряде других регионов России (в том числе и в отдельных городах).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Последние материалы
Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор
Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре
Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта
Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье
Райские острова для уединённого отдыха
Уральский федеральный университет разработал систему прогнозирования половодья
Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя
ИИ помогает выявлять болезни сердца у собак с высокой точностью
Как Трамп может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт
Названы 7 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.