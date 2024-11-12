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75% россиян любят ходить на банные процедуры

1:16
Общество

Поход в баню — древнейший обычай, который актуален и по сей день, ведь именно там многие снимают стресс, омолаживаются, очищают организм. 75% россиян с удовольствием ходят на банные процедуры, при этом каждый пятый (20%) делает это раз в неделю, показал опрос, проведенный аналитиками Авито Услуг и СК "Росгосстрах".

75% россиян любят ходить на банные процедуры
Фото: Own work by Nikowsk, CC BY-SA 4.0

Также опрос показал, что четверть россиян никогда не посещали баню. За расслаблением и отдыхом в баню ходят 65% опрошенных, женщины (31%) посещают баню для ухода за кожей, люди зрелого возраста ходят туда для оздоровления.

Русскую баню предпочитают 88% россиян, финскую — 20%, турецкий хаммам — 15%. Самые популярные процедуры: парение с вениками (64%), контрастные ванны (34%).

35% респондентов сообщили, что у них есть своя баня в загородном доме, 25% хотели бы приобрести участок с баней. 15% респондентов посещают общественные бани, 27% россиян ходят на водные процедуры к своим друзьям, частные бани снимают 23%.

Уточнения

Ба́ня  — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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