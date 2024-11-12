37% россиян откладывают средства на образование и жилье для своих детей

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Деньги на учебу или жилье для своих отпрысков копят 37% россиян, при этом большая часть опрошенных убеждена, что повзрослевшие дети должны жить отдельно от мам и пап, таковы данные опроса, проведенного Группой "Ренессанс Страхование" и образовательной компанией MAXIMUM Education.

Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

Большинство утверждает, что проживать отдельно от родителей молодые люди должны с 18 лет. 23% опрошенных считают, что к 18-летию дети должны быть обеспечены квартирой, 37% считают, что родители обязаны платить за высшее образование ребенка. Однако основная масса опрошенных считает, что молодежь не должна ничего ждать от родителей, что необходимо добиваться всего самостоятельно.

12% респондентов уверяет, что дети должны уезжать от родителей только в собственное жилье, 88% готовы к тому, чтобы ребенок снимал квартиру. 35% спокойно отнеслись к студенческому общежитию, 16% допускают проживание ребенка с друзьями.

Уточнения

Социологи́ческий опро́с (соцопрос) — метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах.



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