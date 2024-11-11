Эксперты объяснили, почему Тюмень не сможет мирно жить без диаспор

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Эксперты рассказали, что будет с Тюменью без существования национальных объединений.

Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, CC BY-SA 3.0

Сейчас там обсуждают политику главы Курганской области Вадима Шумкова, который поручил закрыть диаспоры, нарушающие закон. Однако глава городской администрации Максим Афанасьев публично выступает "за" поддержку национальных групп. Он уже пообещал создать для организаций единый событийный календарь, который поможет диаспорам общаться между собой. Также он предложил создать Совет представителей национальных объединений, провести национальный спортивный фестиваль, фестиваль дружбы и другие мероприятия, направленные на развитие толерантности в городе.

Позицию на укрепление работы с диаспорами политолог Дерябин считает верной. Он согласен со словами Гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова о том, что "ключ к межнациональному миру и сотрудничеству находится у лидеров самих национальных общин, которым необходимо обеспечить умеренность и толерантность своих диаспор", пишет nashgorod. ru.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.



Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.



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