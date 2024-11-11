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Юрлиц будут штрафовать за утечку персональных данных

0:46
Общество

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о высоких объёмах утечек данных жителей страны. Власти уже разрабатывает систему штрафов, которыми будут наказывать бизнес за потерю персональных данных клиентов.

Юрлиц будут штрафовать за утечку персональных данных
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

До конца 2024 года государство решит вопрос. Дело в том, что да 9 месяцев произошло 110 случаев утечки баз данных, в которых содержалось не менее 600 млн записей. По словам экспертов, очень важно говорить о цифровой грамотности населения и призывать граждан не делиться своими данными со всеми ресурсами. Однако большая часть ответственности лежит на тех, кто обязан хранить эти данные, пишет argumenti. ru.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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