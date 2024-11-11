Климатолог рассказал, станет ли 2025 год самым жарким за всю историю

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и климатолог, поделился с "Вечерней Москвой" своими ожиданиями относительно температурных условий 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что в последние годы наблюдается определенная климатическая динамика. Наиболее высокие температуры обычно фиксируются в те годы, когда происходит сильное Эль-Ниньо — явление, связанным с изменением температуры поверхности воды в экваториальной зоне Тихого океана, что значительно влияет на климатические условия.

Наибольший температурный рекорд был зафиксирован в 2016 году, потом его превысили в 2023-м и снова в этом году.

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